Die Königswache besteht aus Herren, die sich um das Königspaar kümmert. Sie feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Schützenfestauftakt nach Maß Großer Heimatabend mit 70-Jahr-Feier der Königswache in Buer Von Anke Schneider | 02.07.2022, 16:41 Uhr

Was mit einer ökumenischen Schützenandacht in der St.-Martini-Kirche und dem Großen Zapfenstreich am Gedenkstein unter Mitwirkung der Blaskapelle Gesmold eröffnet wurde, entwickelte sich im Laufe des Abends zu einem Erfolg. Seit Freitag steht Buer ganz im Zeichen des Schützenfestes, das mit dem großen Heimatabend im Festzelt seinen ersten geselligen Höhepunkt erlebte.