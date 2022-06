Am Montag zog der kunterbunte Ulkumzug durch Wellingholzhausen. FOTO: Stefan Gelhot Mit Pumuckl und Game of Thrones Schützenfest Wellingholzhausen: Hurra, hurra, der Ulkumzug ist da! Von Christina Wiesmann | 20.06.2022, 16:10 Uhr

Ein ganzes Dorf war am Montagmorgen früh auf den Beinen. Der Grund: Endlich wieder Ulkumzug. Der findet traditionell am Schützenfest-Montag statt und brachte auch in diesem Jahr Jubel, Trubel, Heiterkeit in die Ortsmitte.