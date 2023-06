Vor der Kirche posieren der scheidende Thron und die Nachfolger gemeinsam mit dem Kinderthron und Markus Nüsse (rechts; Präsident des Schützenvereins Wellingholzhausen). Foto: Stefan Gelhot up-down up-down In Kutschen zur letzten Party Schützenfest in Wellingholzhausen: Der neue König und sein Thron Von Christina Wiesmann | 20.06.2023, 12:34 Uhr

Es ist vollbracht: Am vierten Tag des Schützenfestes in Wellingholzhausen ist ein neuer Regent gefunden, der die Nachfolge von König Nils I. antritt. So viel vorweg: Der neue König ist im Verein eine echte Größe.