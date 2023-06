Am Wochenende werden Königin Aylin und König Nils zahlreiche Gäste in ihrem Schützenstaat Wellingholzhausen zum Schützenfest begrüßen können. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Melles größtes Schützenfest Schützenfest in Wellingholzhausen: Das ist das Programm für die vier Tage Von Christina Wiesmann | 13.06.2023, 18:34 Uhr

Am ausgedehnten Wochenende vom 16. bis 19. Juni 2023 steigt Melles größtes Schützenfest in Wellingholzhausen. An vier Tagen werden Tausende Besucher erwartet. Wie sieht das Programm aus?