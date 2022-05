„Körperverletzung“ in drei Fällen: Schütze Gerrit Asbrock musste wegen nicht vorhandener Tanzkünste in den Käfig. FOTO: Stefan Gelhot Missetaten in Kerßenbrock-Küingdorf Ab in den Käfig: Meller Schützengericht tagt mit medizinischem Beistand Von Christina Wiesmann | 09.05.2022, 17:09 Uhr

Beim Schützenfest in Kerßenbrock-Küingdorf hat am Montagvormittag das Schützengericht getagt. In diesem Jahr mit tatkräftigem medizinischen Sachverstand, der in manchen Fällen auch bitter nötig war.