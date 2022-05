Gute Stimmung beim Konzert der „Schürzenjäger“ im Meller Forum. FOTO: Stefan Gelhot Leberwurst für Meller Organisatoren Hit auf Hit: Die Schürzenjäger rocken das Meller Forum Von Bettina Klimek | 29.05.2022, 11:30 Uhr

Es sind zwar nicht 100.000 Fans der Alpen-Rockband „Schürzenjäger“ gewesen, wie einst beim legendären Open-Air-Konzert 1996 in Finkenberg (Österreich), aber ein paar Hundert waren es schon, die am Samstagabend ins Forum gekommen waren, um die Schürzenjäger zum zehnten Mal in Melle zu feiern. Und die Stimmung war gut. Sogar richtig gut.