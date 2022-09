Feuer im Schornstein: Die Flammen drohten auf den Dachstuhl überzugreifen. Foto: Feuerwehr Melle up-down up-down Mehrere Einsatzkräfte im Einsatz Schornsteinbrand in Melle: Feuer drohte auf Dachstuhl überzugreifen Von Ina Wemhöner | 24.09.2022, 21:35 Uhr

Am späten Samstagabend gegen 19.30 Uhr waren gleich mehrere Ortsfeuerwehren in Melle im Einsatz. An der Wertherstraße in Suttorf bemerkten Anwohner Flammen, die aus dem Schornstein des Nachbarhauses schlugen.