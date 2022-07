Obwohl sich Niedermark über die 90 Minuten kaum Chancen erarbeitete und Melle gut stand, fielen die weiteren Tore erst im letzten Drittel des Spiels. Florian Riemer erzielte in der 65. Minute das 2:0 und Tim Spiekermann (87) das 3:0 für den SCM. In der 68. Minute schoss Yilmaz Sayin zudem knapp am Tor vorbei. „Das war ein verdienter Erfolg“, meinte Betreuer Hartmut Siebart, „wir hatten 70 Prozent der Spielanteile.“

SV Viktoria Gesmold - FC Bissendorf 4:0 (0:0)

Viktoria tat sich in der ersten Halbzeit auf dem holprigen Rasen schwer. Die Spieler schoben sich den Ball immer wieder quer zu, sodass Bissendorf ausreichend Zeit hatte, sich in der Abwehr zu sortieren und sich richtig zu stellen. Viktoria-Trainer Wolfgang Stahmeier bezeichnete die erste Hälfte anschließend als „Sommerfußball“.

Stahmeier stellte seine Mannschaft in der Pause neu ein und forderte schneller in die Spitze zu spielen. Seine Spieler setzten die Vorgabe sofort um, und die zweite Hälfte war das Gegenteil der ersten. Viktoria spielte mit viel mehr Einsatz, Druck und Dynamik.

Die Initialzündung ging von Sören Steiner aus. Er ließ in der 51. Minute drei Gegenspieler im Bissendorfer Strafraum aussteigen und schob den Ball mit Glück ins Tor. Dann ging es Schlag auf Schlag. In der 56. Minute traf Michael Sutmöller nach einer Ecke zum 2:0. Einige Minuten später war Sascha Seifert an der Mittellinie sehr aufmerksam. Der FCB passte den Ball zueinander, und Seifert sprintete dazwischen, nahm den Ball in der Vorwärtsbewegung mit, lief allein auf den Bissendorfer Torwart Jan Berlsmann zu und verwandelte zum 3:0 (60.). Anschließend erspielte sich Viktoria Chance auf Chance. Das 4:0 fiel aber erst in der letzten Spielminute. Der eingewechselte Felix Rensmann eroberte den Ball wieder an der Mittellinie und passte auf Marc André Többen, der zum Endstand abschloss. „Wir hatten Chancen für zwei Spiele, darum war der Sieg verdient. Er ist um so wertvoller, da Kloster Oesede verloren hat“, meinte Wolfgang Stahmeier.