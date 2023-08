Start für die Teilnehmer war am Nachmittag der Hof Halbrügge. Die Reiter hatten Glück, denn nach den Schauern am Vortag blieb es in den folgenden Stunden trocken. Die Schleppe wurde von Josef Giese und Frank Meyer zu Reckendorf gelegt. Von der Beagle-Meute Münsterland war Holger Kirchmann dabei.

Das erste Feld wurde von Bernhard Uhlen und Peter Sobotta geführt. Für die Reiter dieser Gruppe ging es zwischendurch immer wieder über Hindernisse. Das zweite, nichtspringende Feld führten Hermann Niermann und Rainer Oberniehaus an. Als Lumpensammlerin fungierte Manuela Dröge. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buer sicherten die Strecke ab, wenn es mal über Straßen ging oder an anderen Verkehrsstrecken vorbei.

Alle Hindernisse konnten auch umritten werden. Dieser Reiter nahm den Sprung.

Die Jagdstrecke war etwa 18 Kilometer lang. Nach einem Zwischenhalali am Wanderparkplatz „Schere“ ritten die Teilnehmer zurück zum Hof Halbrügge. Anschließend ließen die Reiter den Tag gemütlich ausklingen.