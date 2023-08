Beaglemeute und Halali Schleppjagd in Melle-Buer am Samstag: Das ist das Programm Von Hannah Baumann | 22.08.2023, 15:50 Uhr Die Schleppjagd in Buer findet in diesem Jahr mit einigen Änderungen statt. Archivfoto: Conny Rutsch up-down up-down

Es ist wieder so weit: Die erste Schleppjagd wird angeblasen. Die traditionelle Jagd in Melle-Buer findet am Samstag, 26. August, mit einigen Veränderungen zu den Vorjahren statt. Was steht jetzt für die Reiter auf dem Tagesplan?