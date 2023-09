Keine Bratwurst, keine Pommes, keine Currywurst: Seit Ende August mussten die Kunden des Schlaraffenlandes auf die Gerichte verzichten, die üblicherweise am Standort am Marktkauf in Gerden angeboten werden. Inhaberin Bettina Stohr konnte den Betrieb wegen Personalmangels nicht aufrechterhalten und musste den Imbiss vorübergehend schließen.

Der Imbiss wartet jeden Tag mit einem besonderen Angebot auf. Foto: Simone Grawe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Ich bin total erleichtert. Gott sei Dank kann ich den Imbiss wieder öffnen. Das war wirklich ein sehr harter Monat“, erzählt Bettina Stohr: „Mir fehlen die Umsätze, außerdem muss ich alle drei Monate Coronahilfen in fünfstelliger Höhe zurückzahlen.“

Nun ist das Schlimmste überstanden. Nachdem einige Angestellte aus dem Urlaub zurück sind, konnte der Imbiss am Montag wieder öffnen. Zudem hatten sich nach der Berichterstattung unserer Redaktion einige Bewerber gemeldet: „Direkt um 11 Uhr standen gleich die ersten Kunden vor der Tür“, berichtet Gudrun Groll, die seit 23 Jahren hinter der Bedientheke steht. „Es läuft wirklich gut an“, ergänzt ihre Tochter Angelina Groll, die seit 2019 im Schlaraffenland arbeitet.

Foto: Simone Grawe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ungeachtet der Wiedereröffnung sucht die Betreiberin nach wie vor Personal, auch für die weiteren Standorte Belm, Wallenhorst und Ibbenbüren.

Die Imbiss-Kette Schlaraffenland gibt es bereits seit 1964. Sie wurde seinerzeit von Werner Dresselhaus gegründet. Einige Mitarbeiter sind dort schon 35 oder gar 40 Jahre beschäftigt.