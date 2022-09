Das ist die Falle, in die eine Katze in Melle-Neuenkirchen geriet. Die Hand daneben dient lediglich dem Größenvergleich. Foto: Laura Licher up-down up-down Jagd auf Raubwild mitten im Dorf? Katze in Melle wird in dieser gemeinen Falle verletzt Von Christina Wiesmann | 09.09.2022, 12:53 Uhr

Ein Hilferuf einer Neuenkirchenerin hat die Tierhilfe Melle ereilt. Sie hatte in ihrem Garten eine verletzte Katze entdeckt, die mit dem Bein in einer Schlagfalle steckte. Sind solche Fallen überhaupt erlaubt und was sagt die Besitzerin zu diesem ominösen Vorfall?