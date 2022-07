Durch einen Schnellangriff konnte die Feuerwehr eine Ausbreitung des Feuers verhindern. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Keine Verletzten Scheune brennt in Melle-Markendorf: Vier Ortsfeuerwehren im Einsatz Von Simone Grawe | 10.07.2022, 09:20 Uhr | Update vor 30 Min.

Ein Scheunenbrand in Melle-Markendorf hat am frühen Samstagabend für einen Einsatz von mehreren Ortsfeuerwehren und des Rettungsdienstes gesorgt. Ein Unterstand an einer Scheune war in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten dank des schnellen Eingreifens eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Verletzt wurde niemand.