Vor der Flammenwand: ein Feuerwehrmann während des Einsatzes in Krukum. FOTO: Archiv Schaden rund 10.000 Euro Großes Strohlager in Melle in Flammen 06.02.2011, 10:27 Uhr

Nahe der Autobahnraststätte Grönegau an der Autobahn A 30 in Riemsloh standen am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr rund 300 Rundballen Stroh in Flammen. Der Schaden beträgt nach Polizeischätzungen 10.000 Euro. Die Brandursache wird derzeit untersucht.