Jubeln konnte der SC Melle unter der Woche beim Sieg im Pokal-Achtelfinale in Nordhorn. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Noch drei Siege bis zum NFV-Pokal Nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale gastiert der SC Melle in Steinfeld Von Sven Schüer | 06.10.2022, 15:40 Uhr

Die Fußballer des SC Melle sind nur noch drei Siege vom Einzug in den Niedersachsenpokal entfernt. Am Mittwoch setzte sich der Landesligist mit 3:2 bei Eintracht Nordhorn durch. Der Viertelfinalgegner des SCM steht bereits fest. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der SCM aber zunächst in der Liga beim Schlusslicht aus Steinfeld.