Die Fußballer des SC Melle III – hier mit Holger Prume (rechts) – sichern sich durch ein 3:2 gegen den SC Herringhausen den Verbleib in der 1. Kreisklasse. So lief das Fußball-Wochenende SC Melle III und TV Wellingholzhausen II feiern den Klassenerhalt Von Heike Dierks | 29.05.2022, 19:59 Uhr

Zwei Meller Teams gelingt am letzten offiziellen Spieltag der 1. Kreisklassen der Klassenerhalt: Der SC Melle III rettet sich durch ein 3:2 gegen den SC Herringhausen, der TV Wellingholzhausen II macht in der anderen Staffel mit dem 7:1 gegen BW Schwege alles klar. So lief das Meller Fußball-Wochenende.