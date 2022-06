Melles Neuzugang Mika Winkel (links) attackiert den VfLer Felix Higl. FOTO: Karsten Grosser up-down up-down Trotz 0:6 im Testspiel SC Melle feiert Event gegen VfL Osnabrück: „Jungs wollten unbedingt spielen“ Von Karsten Grosser | 25.06.2022, 22:08 Uhr

So gut besucht war der Carl-Starcke-Platz in Melle schon lange nicht mehr: Hunderte Fußballfans wollten das Gastspiel des Drittligisten VfL Osnabrück erleben – und sahen vor allem in der zweiten Halbzeit einen unermüdlich kämpfenden SC Melle.