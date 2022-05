Konstantin Strohmeyer stand schon beim letzten Aufstieg vor knapp zehn Jahren im Kader des SC Melle. FOTO: Stefan Gelhot Endspiel gegen Friesoythe Wichtigstes Spiel seit zehn Jahren: So steigt der SC Melle in die Oberliga auf Von Sven Schüer | 19.05.2022, 14:26 Uhr

Es ist das wichtigste Spiel des SC Melle seit fast zehn Jahren. Am Sonntag (15 Uhr) kann das Team von Trainer Roland Twyrdy den Aufstieg in die Oberliga feiern. Dazu muss ein Sieg gegen Hansa Friesoythe vor heimischem Publikum her. Der Blick geht aber auch auf die anderen Plätze.