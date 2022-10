Sascha Bolwin wird das Spiel seines Teams am Samstag nicht an der Seitenlinie begleiten. Foto: Oliver Krato up-down up-down Trainer tippt den Spieltag Darum verfolgt Sascha Bolwin das anstehende Derby von Viktoria Gesmold II am Fenster Von Sven Schüer | 13.10.2022, 16:45 Uhr

Heimlich, still und leise hat sich Viktoria Gesmold II in der 1. Kreisklasse als vierte Kraft hinter den drei besten Teams etabliert. Trainer Sascha Bolwin ist zufrieden mit der bisherigen Saison, kann das Derby am Samstag (18.30 Uhr) gegen den TSV Riemsloh II aber nur vom Fenster aus verfolgen.