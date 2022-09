Auf die Sabotage der Maisfelder reagieren Landwirte mit verschiedenen Ansätzen, doch wirklich geschützt sind sie immer noch nicht. Symbolfoto: dpa/Philipp Schulze up-down up-down Diverse Vorfälle in Region Osnabrück Lebensgefährliche Sabotage bei Maisernte – so perfide gehen Täter vor Von Vincent Buß | 08.09.2022, 13:56 Uhr

Maishäcksler können zu lebensgefährlichen Geschossen werden. Denn mancherorts wird die Maisernte sabotiert, jüngst in Stemwede. Wie groß ist die Gefahr in der Region in der Region Osnabrück. Das sagen Fachleute.