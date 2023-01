Stießen auf ein weniger krisenreiches Jahr 2023 an: Bürgerbüroleiterin Karin Klocke, Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt, Bürgermeisterin Jutta Dettmann und Lisa Meyer zu Halingdorf vom Bürgerbüro. Foto: Petra Ropers up-down up-down Mit Zuversicht ins neue Jahr Neujahrsempfang in Wellingholzhausen: Rückblick, Ausblick und ein Grund zur Freude Von Petra Ropers | 13.01.2023, 15:08 Uhr

Vieles ist erfolgreich „abgearbeitet“, anderes bleibt auch in 2023 ein Dauerthema. Wellingholzhausen will in jedem Fall „freudig nach vorne blicken“. Dazu rief Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt beim Neujahrsempfang im Gasthaus Lindenhof auf.