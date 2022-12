Unser Foto zeigt das Rudelsingen im „Alando“ in Osnabrück. In Melle-Buer wird es jedoch open air stattfinden. Foto: Steve Weber up-down up-down Weihnachtsspezial Das Original „Rudelsingen“ in Buer: Diesmal umsonst und draußen Von Tanja Korte | 09.12.2022, 13:15 Uhr

Am Dienstag, 13. Dezember, wird zur Rudelbildung in Buer geladen. Ab 18 Uhr findet dort open air das vorweihnachtliche Rudelsingen statt. In der Nähe der Martinikirche wird David Rauterberg, Schöpfer des Events, mit vielen Besuchern bekannte Weihnachtslieder schmettern.