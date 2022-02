Die Wiedereröffnung der Drogerie Rossmann zog am Samstag viele Interessierte zur Bruchstraße in Melle-Bruchmühlen. FOTO: Hengehold Neubau an der Bruchstraße Rossmann-Filiale in Bruchmühlen hat nun geöffnet Von Michael Hengehold | 27.02.2022, 09:11 Uhr

Lange Autoschlangen am Bahnübergang deuteten es am Samstag schon an: An der Bruchstraße in Bruchmühlen war deutlich mehr Verkehr als sonst. Vermutlich, weil der Rossmann-Markt eröffnet wurde.