Unfall im Kreisverkehr in Melle. Rollsplitt auf der Straße: Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr in Melle Von Ina Wemhöner | 06.04.2023, 14:45 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist ein 63-jähriger Motorradfahrer gegen 13.16 Uhr in einem Kreisverkehr auf der Riemsloher Straße (L91) in Melle gestürzt. Er verletzte sich dabei leicht.