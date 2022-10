Neuer Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Bruchmühlen ist Rolf Cyrus. Foto: Petra Ropers up-down up-down Rolf Cyrus Was dem neuen Pastor der FeG Bruchmühlen wichtig ist Von Petra Ropers | 01.10.2022, 16:40 Uhr

„Eine Gemeinde ist keine abgeschlossene Wagenburg. Sie sollte sich in ihrem Umfeld einbringen – zum Wohl der Menschen.“ Mit dieser Überzeugung tritt Rolf Cyrus sein Amt als neuer Pastor der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Bruchmühlen an. Am 11. September wurde er offiziell als Nachfolger von René Mühe eingeführt.