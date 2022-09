Die Band Faro spielte Rockmusik der vergangenen 50 Jahre. Foto: Anke Schneider up-down up-down Musik, Gottesdienst, Beisammensein Rockkonzert und Familientag im Bürgerpark Wellingholzhausen – so war‘s Von Anke Schneider | 05.09.2022, 09:40 Uhr

Am ersten Septemberwochenende hat der Weg vieler Bürger von Wellingholzhausen in den Bürgerpark geführt. Hier gab die Gruppe „Faro“ am Samstagabend ein Rockkonzert. Am Sonntag schloss sich bei traumhaftem Wetter ein Familientag an.