Neun Bands spielen Rock bei Kurt: So ist das Meller Kult-Festival gestartet Von Simone Grawe | 02.09.2023, 15:51 Uhr Die Band „God is an Alien" spielte zum Auftakt beim Festival „Rock bei Kurt". Foto: Simone Grawe

Mit einem Auftritt der Band „God is an Alien“ ist am Samstagmittag das Open-Air-Festival „Rock bei Kurt“ im Meller Ortsteil Dratum-Ausbergen gestartet. Bis zum Abend werden rund 2000 Besucher erwartet. So verlief der Auftakt, und darauf dürfen sich die Rockfans noch freuen.