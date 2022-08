Zum neunten Mal in Melle: Nach zweijähriger Pause kommt an diesem Wochenende das Rink-Festival zurück. FOTO: Ina Wemhöner up-down up-down Party mit grandioser Sommer-Atmosphäre RiNK-Festival 2022: Tausend Besucher feiern Comeback in Melle Von Ina Wemhöner | 13.08.2022, 11:52 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause erlebt das RinK-Festival in Melle-Neuenkirchen an diesem Wochenende ein großes Comeback mit vielen musikalischen Top-Acts auf der Bühne. Das wollten sich bereits am Freitag viele Besucher nicht entgehen lassen. Sie genossen bei guter Live-Musik das sommerliche Festival-Flair.