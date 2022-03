Im höherklassigen Meller Tischtennis sind am Wochenende die Männerteams des TSV Riemsloh und der SV Oldendorf II gefordert. FOTO: Stefan Gelhot Männer der SVO II vor letztem Spiel Tischtennisspieler des TSV Riemsloh hoffen gegen Oesede auf Beckmann Von Mattis Wittenbrock | 24.03.2022, 08:23 Uhr

Während die Tischtennis-Männermannschaft des TSV Riemsloh in der Bezirksoberliga den Tabellennachbarn SF Oesede III empfängt, beendet die Reserve der SV Oldendorf in der 1. Bezirksklasse mit dem Spiel in Hollage eine komplizierte Saison.