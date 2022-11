Trainer André Klekamp hofft im Winter auf eine bessere Vorbereitung als vor der Saison. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Trainer tippt den Spieltag TSV Riemsloh II: Nach dem Tiefpunkt folgt das Derby bei Wellingholzhausen II Von Sven Schüer | 17.11.2022, 11:56 Uhr

Am Samstag (18.30 Uhr) schließt der TSV Riemsloh II eine durchwachsene erste Saisonhälfte in der 1. Kreisklasse mit dem Derby beim TV Wellingholzhausen II ab. So will das Team beim heimstarken Lokalrivalen bestehen.