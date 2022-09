Das Restaurant „Markt zwei“ im Herzen von Melle ist seit der vergangenen Woche geschlossen. Foto: Simone Grawe up-down up-down Gutes Feedback, aber ... Restaurant „Markt zwei“ in der Meller Innenstadt muss schließen Von Simone Grawe | 14.09.2022, 16:25 Uhr

In den Schaufenstern des Hauses Selige am Markt in Melle hängen seit wenigen Tagen Schilder mit der Aufschrift „Geschlossen“. Sie weisen daraufhin hin, dass das Restaurant „Markt zwei“ seinen Betrieb eingestellt hat. Wie geht es für Arne Unnerstall und sein Team weiter?