In diesem Jahr konnte der Meller Stadtlauf endlich wieder sein Comeback feiern. Gespannt verfolgten Tausende Zuschauer das Geschehen auf und neben der Laufstrecke Stadtlauf mit über 1000 Läufern Rekordverdächtige Zahlen beim Comeback des Meller Stadtlaufs Von Niclas Kaehlert | 11.09.2022, 13:13 Uhr

Knapp über 1000 Läufer und noch mehr begeisterte Zuschauer haben den Weg in die Meller Innenstadt nach zwei Jahren Corona-Pause wiedergefunden. Am Samstag fand die Traditionsveranstaltung des SC Melle zum 18. Mal in bewährter Form statt.