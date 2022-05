Verschiedene Dressurprüfungen bis Klasse L werden am Wochenende beim Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Melle-Gesmold abgenommen. (Archivbild) FOTO: Stefan Gelhot Auch Hobby-Horsing-Gruppe stellt sich vor Reitverein Melle-Gesmold lädt zum Dressurturnier: Das ist geplant Von noz.de | 19.05.2022, 07:50 Uhr

Am kommenden Wochenende, 21. und 22. Mai, veranstaltet der Reit- und Fahrverein Melle-Gesmold auf der Reitanlage am Wellenfreibad in Melle ein Dressurturnier mit Prüfungen der Klassen E bis L.