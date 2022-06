Das Reitturnier Oldendorf in Melle bietet für Pferdefans und Sportler wieder jede Menge Wettbewerbe über das ganze Juni-Wochenende verteilt. (Archivbild) FOTO: Britta Niekamp Für Reitsportler und Pferdefans Reitturnier in Oldendorf mit verbessertem Konzept Von noz.de | 22.06.2022, 08:08 Uhr

Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni findet das alljährliche Vielseitigkeitsturnier des Ländlichen Reit- und Fahrvereins Oldendorf im Reiterwaldstadion an der Bad Essener Straße in Melle statt. Die Arbeiten dafür laufen dafür derzeit auf Hochtouren, denn in diesem Jahr soll für mehr Sicherheit gesorgt werden.