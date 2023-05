Vier Tage Sonne zwangen zum häufigen Wässern des Springplatzes, um den Boden für die Springpferde griffig zu halten. Foto: Bettina Klimek up-down up-down Vier Tage Reitsport beim RuFV Melle-Gesmold Reiterverband Melle siegt beim Nachwuchschampionat in Melle Von Bettina Klimek | 24.05.2023, 09:50 Uhr

Klein, aber fein ist es, das traditionelle Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Melle-Gesmold, das seit mehr als 25 Jahren auf der Reitanlage am Wellenbad ausgetragen wird. In diesem Jahr fand hier neben Spring- und Dressurprüfungen von Klasse E bis Klasse M das Nachwuchschampionat des Verbands der Pferdesportvereine Osnabrück in der Dressur und im Springen statt.