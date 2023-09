Reinhold Beckmanns Mutter Aenne war Katholikin: „Der Herrgott wird’s schon richten“, aber dass Gott ihr während des Zweiten Weltkriegs alle vier Brüder genommen hat, das habe sie ihm nie verziehen, erinnert sich der Journalist und Moderator. Sein Buch hat es innerhalb kurzer Zeit in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat.

Das Leben von Reinhold Beckmanns Mutter Aenne war von Verlusten gezeichnet. Bereits mit fünf Jahren war sie Vollwaise. Vier Brüder hatte sie, alle im Krieg gefallen. Und doch war es ein gelungenes Leben. Anders als viele ihrer Generation hat sie über ihre Trauer und Ängste nie geschwiegen. Aennes Brüder und Eltern blieben in Gesprächen, Fotos, Gedenktagen und Erinnerungen immer gegenwärtig.

Willi stirbt wenige Tage vor Kriegsende

In dem Buch „Aenne und ihre Brüder“ erzählt Reinhold Beckmann die Geschichte seiner Mutter und von Franz, Hans, Alfons und Willi, zwischen hartem Alltag auf dem Dorf, katholischer Tradition und beginnender Diktatur. Im Krieg werden alle Brüder eingezogen. Ihre Briefe hat Beckmann von seiner Mutter bekommen. Keiner von ihnen wird das Ende des Krieges erleben. Als letzter wird der erst siebzehnjährige Willi von den Feldjägern aus dem Kohlenkeller gezogen, in dem er sich verstecken wollte, in eine Uniform gesteckt und an die Front geschickt. Er stirbt wenige Tage vor Kriegsende.

Ihr Leben lang hat das Schicksal ihrer Brüder Aenne nicht losgelassen – und es hat auch das Leben von Reinhold Beckmann geprägt: Gegen Krieg und Gewalt Haltung zu zeigen, war beiden selbstverständlich. Reinhold Beckmann liest aus diesem tief berührenden Buch, gerade in einer Zeit, da der Krieg wieder nach Europa zurückgekehrt ist.

Beckmann und Band vor fünf Jahren in Buer

Als Musiker war Reinhold Beckmann bereits vor fünf Jahren einmal zu Gast mit seiner Band in der Bueraner Martinikirche, erinnert sich Veranstalter Matthias Breitenkamp. Damals lebte seine Mutter noch, die im September 2019 im Alter von 98 Jahren verstorben ist.

Nummerierte Platzkarten zum Preis von 20 Euro gibt es in der Buchhandlung Sutmöller in Melle, im Blumenhaus Rullkötter in Buer, in der Wiehen-Buchhandlung in Bad Essen und über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik unter 0173 2505926. www.martinimusik.de. Die Lesung am 25. November beginnt um 19 Uhr in der Martinikirche.