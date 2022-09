Fitnesseinheit der HSG Grönegau-Melle zum Start in die Vorbereitung mit Fitnesstrainerin Lisa Lindenthal. Foto: Klaus Bärwald up-down up-down Regionsoberliga vor dem Start Handballer der HSG Grönegau-Melle nehmen neuen Anlauf auf die Landesliga Von Heike Dierks | 08.09.2022, 17:37 Uhr

Die Handballer der HSG Grönegau-Melle treten in der neuen Saison in der Regionsoberliga an – genau wie die Eickener SV II. Das sind die Ambitionen der Meller Teams vor dem Saisonstart.