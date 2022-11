Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat ihre Ermittlungen im Umfeld des Unternehmens Spartherm Feuerungstechnik in Melle ausgeweitet. Die Behörde ließ am Donnerstagmorgen die Räume der Firmenzentrale. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Verdacht der Untreue Razzia am Donnerstag bei Ofenbauer Spartherm in Melle und | 10.11.2022, 18:18 Uhr Von Karsten Grosser Ina Wemhöner | 10.11.2022, 18:18 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück intensiviert die Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue und Steuerhinterziehung im Umfeld der Meller Firma Spartherm Feuerungstechnik. Am Donnerstag hat es nun Durchsuchungen in der Firmenzentrale am Maschweg gegeben.