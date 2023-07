Eine dichte Rauchwolke schwebt über der Entsorgungsfirma Wessler im Gewerbegebiet Gesmold Foto: Simone Grawe up-down up-down 100 Rettungskräfte im Einsatz Rauchwolke über Gesmold: Großbrand im Gewerbegebiet Von Simone Grawe | 15.07.2023, 10:41 Uhr

In einer Entsorgungshalle des Unternehmens Container Wesseler in Gesmold ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Rund 100 Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz. Über dem Meller Stadtteil ist eine dichte Rauchwolke zu sehen.