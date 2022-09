30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Melle-Mitte waren am Donnerstagabend im Einsatz, nachdem eine Rauchentwicklung an der Plettenberger Straße gemeldet worden war. Foto: Gelhot up-down up-down 30 Feuerwehrleute im Einsatz Rauchentwicklung in der Meller Innenstadt entpuppt sich als Staubwolke Von Simone Grawe | 23.09.2022, 11:52 Uhr

„Feuer in einem Gebäude“: Unter diesem Stichwort wurde die Feuerwehr Melle-Mitte am Donnerstagabend zu einem Einsatz an der Plettenberger Straße gerufen. Sechs Fahrzeuge rückten umgehend aus. Was ist passiert?