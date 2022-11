Florian Schmeing tritt die Stelle am 1. Februar 2023 an. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Florian Schmeing aus Laggenbeck In einer der kürzesten Sitzungen überhaupt: Meller Rat wählt neuen Stadtbaurat Von Karsten Grosser | 15.11.2022, 20:34 Uhr

Einstimmig hat der Rat der Stadt Melle am Dienstagabend den 35-jährigen Florian Schmeing zum neuen Stadtbaurat bestimmt. Der Mann aus Laggenbeck tritt den Posten am 1. Februar 2023 an.