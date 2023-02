Tempo, Tempo: Mit dem Bau des Radweges an der Haller Straße soll es noch in diesem Jahr losgehen. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down Mehrere Abschnitte Radweg an der Haller Straße in Melle: Wann ist der Baustart? Von Simone Grawe | 07.02.2023, 08:12 Uhr

Mit dem Baustart eines Radweges an der Haller Straße in Melle-Neuenkirchen kann noch in diesem Jahr gerechnet werden. Nachdem das Projekt mit Landesmitteln gefördert wird, teilt der Landkreis jetzt Einzelheiten zum weiteren Vorgehen mit.