Ein nicht zu unterschätzendes Problem: In der Stadt Melle gibt es in Kreisverkehren unterschiedliche Regelungen. Einmal hat der Radler Vorrang vor dem Autoverkehr, am nächsten Kreisverkehr muss er aber Vorfahrt achten. Für die Radfahrer gibt es gesonderte kleine Vorfahrt-achten-Schilder.

Bürgerbeteiligung mit vielen Rückmeldungen

Im Zuge der Beteiligung der Ortsräte als vorletztem Schritt bei der Entwicklung des Radverkehrskonzeptes stellte Eduard Schwarz von der Ge-Komm dem Ortsrat Bruchmühlen die stadtteilbezogenen Ergebnisse vor. Eingeflossen sind darin auch die Anmerkungen aus der Online-Bürgerbeteiligung. Die Besonderheit: „Sehr, sehr viele Rückmeldungen“, so Schwarz, gingen dabei zu den „chaotischen Zuständen“ im Umfeld von Grundschule und Kindertagesstätte ein.

Erste Schritte zu mehr Sicherheit

„Mit dem Radverkehrskonzept allein lässt sich das wohl nicht lösen“, erklärte der Experte. Allerdings könnten Maßnahmen aus dem Konzept für etwas mehr Sicherheit sorgen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ausweisung von Fahrradstraßen mit Tempo 30 und Vorrang für den Radverkehr sowie die Markierung und Beschilderung von Hol- und Bringzonen. Denkbar wäre die Ausweisung als Fahrradstraße mit Tempo 30 nach dem Konzept auch für die Allee, über die der Else-Werre-Radweg läuft.

„Für einen Premium-Radweg ist dieser Streckenverlauf eher unattraktiv“, merkte Schwarz mit Blick auf die unmittelbare Nähe der Autobahn und das relativ hohe Verkehrsaufkommen an. Deutlich gefährlicher für Radfahrer allerdings ist angesichts des hohen Lkw- und Pkw-Aufkommens der Bereich des Bahnübergangs am Bahnhof. Das Radverkehrskonzept schlägt hier vor, eine baulich getrennte Führung des Radverkehrs zu prüfen.

Mehrere Beteiligte

Einfach wird das wohl nicht, denn die Abstimmung muss mit der Deutschen Bahn und mit dem Land Niedersachsen als Straßenbaulastträger für die Meller Straße erfolgen. Für die Ge-Komm ist sie eine der Hauptachsen im Stadtgebiet mit vorrangiger Bedeutung. Doch eine durchgehende Radwegverbindung von Bruchmühlen bis nach Melle fehlt bislang. Innerorts könnten Piktogrammketten – auf Teilen der Meller und auch der Hannoverschen Straße – in einem ersten Schritt für mehr Sicherheit sorgen. Damit sind Markierungen auf der Fahrbahn gemeint.

Radwege von den Fahrbahnen trennen

Das eigentliche Ziel allerdings ist höher gesteckt: „Langfristig sollte der Radverkehr auf der Meller Straße ganz anders berücksichtigt werden“, betonte Schwarz. Konkret bedeutet das: Bei einer grundlegenden Erneuerung der Straße sollten Radwege im Regelmaß auf beiden Fahrbahnseiten mitgeplant werden. „So durch den Ort zu fahren, ist eine Zumutung“, unterstrich Ortsbürgermeister Axel Uffmann die Forderung nach von der Fahrbahn getrennten Radwegen.

Die soll es nach dem Konzept auch außerorts bis zur Barkhausener Straße geben. Und wenn – wie in Bruchmühlen gleich zweifach – der Radfahrer einen Kreisverkehr passieren muss? Dann sollten möglichst für das gesamte Stadtgebiet dieselben Regeln gelten. Denn auch das bedeutet ein Plus an Sicherheit für die Radfahrer.