Auto erfasst Pedelec-Fahrer frontal Radfahrunfall in Wellingholzhausen: 76-Jähriger schwer verletzt Von Ina Wemhöner | 22.09.2022, 16:43 Uhr

In Wellingholzhausen ist es im Ortsteil Obernüven am Donnerstagnachmittag gegen 13.20 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 76-jährige Pedelec-Fahrer wurde nach einen Zusammenstoß mit einem Auto in ein Krankenhaus gebracht.