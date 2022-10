In der Hannoversche Straße in Buer ist es zu einem Unfall gekommen. Eine Radfahrerin wurde verletzt. ins Krankenhaus gebracht. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Straße wieder frei Radfahrerin in Melle-Buer bei Unfall mit Auto verletzt​ Von Ina Wemhöner | 26.10.2022, 13:01 Uhr | Update vor 1 Std.

In Melle-Buer ist es am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer hat in einem Kreisel eine Radfahrerin übersehen, es kam zu einem Zusammenstoß.