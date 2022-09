Bei einem Zusammenstoß an der Kreuzung Oldendorfer Straße/Westumgehung wurde am Dienstagmorgen ein Radfahrer leicht verletzt. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down An der Kreuzung Westumgehung/Oldendorfer Straße Radfahrer nach Zusammenstoß in Melle leicht verletzt Von noz.de | 13.09.2022, 10:05 Uhr

Bei einem Unfall an der Kreuzung Westumgehung/Oldendorfer Straße in Melle ist am Dienstagmorgen ein Radfahrer leicht verletzt worden.