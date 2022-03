24 Dreiecke hat Eva-Maria Mc Culloch-Baum in ihrem Quilt untergebracht. FOTO: Christina Wiesmann Ausstellung in Melle Quilts selbstgemacht: Wie auch Anfänger mit Stoffen zaubern können Von Christina Wiesmann | 02.03.2022, 10:58 Uhr

In amerikanischen Filmen entdeckt man sie häufig: bunte Quilts (Steppdecken), die auf Betten oder Sofas liegen. Dass auch Anfänger mit diesem traditionellen Handwerk ein schnelles Erfolgserlebnis haben können, erklärt Ruth Dresing im Vorfeld einer Ausstellung in der Alten Posthalterei in Melle.