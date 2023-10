Ticketverkauf und weitere Informationen Puppenspielfestival 2023 in Melle: Diese sechs Stücke werden gezeigt Von Hannah Baumann | 17.10.2023, 06:12 Uhr Das Traumfresserchen wird beim Puppenspielfestival in Melle aufgeführt. Foto: Detlef Heinichen up-down up-down

Am 4. und 5. November findet in Melle das Puppenspielfestival zum 27. Mal statt. Außerdem wird der Kulturpreis „Meller Else 2023“ verliehen. Was gibt es an den beiden Tagen im Meller Forum zu sehen?