Folgende Ansprechpartner stehen in der Region zur Verfügung: Energieberater, gelistet nach dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der Deutschen Energie-Agentur (DENA) und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU): Kai Schnitker, Sielheide 3, 49324 Melle, Telefon 05422/8921; Carsten Heitmann, Meindersstraße 1a, 33615 Bielefeld, Telefon 05203/2966612; Renate-Ruth Muhle, Palsterkampweg 10, 49324 Gerden, Telefon 05422/9239952; Christian Schleef, Herforder Straße 74, 49328 Riemsloh, Telefon 05226/592042; Diplom-Ingenieur Hermann Tiarks, Markt 6, 49324 Melle-Mitte, Telefon 05422/43380; Ingenieurbüro Tiemeier, Waldstraße 84, 49324 Eicken-Bruche, Telefon 05422/94459; Diplom-Ingenieur Stefan Bäunker, Bruchstraße 169, 32289 Rödinghausen, Telefon 05226/184824.

Energetisch geschulte Handwerker, gelistet von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für das Projekt „Haus sanieren - profitieren“: Busch GmbH, Westerheide 18, 49324 Eicken-Bruche, Telefon 05422/94290; Geise Bau GmbH, Dratumer Straße 26, 49326 Gesmold, Telefon 05409/989733; Käller GmbH, Am Ring 18, 49326 Wellingholzhausen, Telefon 05429/407; HoBo GmbH & Co. KG, Osnabrücker Straße 118, 49324 Oldendorf, Telefon 05422/959955; MDF Bauteam Renovierung Sanierung GmbH, Landeshuter Straße 8a, 49324 Eicken-Bruche, Telefon 05422/ 7039681; Thoma-Holzbau GmbH, Nordring 3, 49328 Buer, Telefon 05427/1663; Tischlerei Franz Hehemann, Dratumer Straße 23, 49326 Gesmold, Telefon 05409/1440; Tischlerei Wilhelm Siebert GbR, Hellortsweg 17, 49324 Westerhausen, Telefon 05422/8224; Zimmerei Heggemann, Salzstraße 15, 49326 Melle-Gesmold, Telefon 05409/534; Zimmerei Schomöller, Osterkamp 100, 49324 Melle-Mitte, Telefon 05422/5465; Handwerkerzentrum, Kooperation des Bauhandwerks Bruchmühlen GmbH, Spenger Straße 2, 49328 Bruchmühlen.

„Während die erste Beratung kostenlos ist, werden alle weiteren Termine von den Fachberatern in Rechnung gestellt“, erklärte Gerd Morthorst-Oldenhage abschließend.

Die Energieberatung wird an folgenden Terminen angeboten: Donnerstag, 11. Oktober, Stadthaus am Schürenkamp 16 in Melle-Mitte; Donnerstag, 18. Oktober, Bürgerbüro Buer; Donnerstag, 1. November, Bürgerbüro Neuenkirchen; Donnerstag, 15. November, Bürgerbüro Oldendorf; Donnerstag, 22. November, Stadthaus Melle-Mitte; Donnerstag, 13. Dezember, Stadthaus am Schürenkamp 16 in Melle-Mitte und Bürgerbüro Riemsloh; Donnerstag, 20. Dezember, Bürgerbüro Wellingholzhausen; Donnerstag, 10. Januar, Bürgerbüro Bruchmühlen; Donnerstag, 17. Januar, Stadthaus am Schürenkamp 16 in Melle-Mitte; Donnerstag, 24. Januar, Bürgerbüro Gesmold. Alle Termine finden jeweils in der Zeit zwischen 17 und 18.30 Uhr statt.