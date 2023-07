Smart in Polizeioptik in Melle entdeckt - ist das überhaupt erlaubt? Foto: Sohie Wehmeyer up-down up-down Was ist erlaubt und was verboten? Privatwagen in Melle sieht aus wie Polizeiauto: Das sagt die Polizei dazu Von Ina Wemhöner | 08.07.2023, 07:20 Uhr

Was hier wie ein Polizeiauto in Kleinformat aussieht, ist in Wahrheit: ein blau-gelb-folierter Privatwagen, der durch Melle fährt. Aber ist das überhaupt erlaubt?